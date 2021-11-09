The Telegraph сделала Путина виноватым в «новой низости»

Британское издание The Telegraph обвинило президента России Владимира Путина в новой «низости» из-за кризиса на белорусско-польской границе с участием беженцев. В новой статье сказано, что российский лидер ведёт гибридную войну против Европейского союза.

Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость, — сказано в материале.

Авторы статьи отметили, что Путин знает, на «какие рычаги давить», чтобы дестабилизировать обстановку в Европе.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что Россия имеет «далекоидущие цели» в миграционном кризисе, разразившемся на границе Польши. В числе этих целей — дестабилизация Евросоюза.

Он добавил, что эти действия являются частью стратегических целей России. По мнению Каминьского, Кремль хочет иметь инструмент влияния и шантажа на Европу, на свободный мир, действуя «чужими руками».