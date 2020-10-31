Tesla могут оштрафовать в ФРГ за нарушение правил утилизации батарей

https://static.news.ru/photo/7a01c764-1c3b-11eb-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Global Look Press

Американский производитель электромобилей Tesla нарушил правила утилизации аккумуляторных батарей в ФРГ. Ему грозит штраф в €12 млн.

Власти Германии обвиняют дочернюю компанию Tesla в том, что были нарушены обязательства по изъятию и утилизации аккумуляторных батарей. О самом штрафе в €12 млн стало известно из отчёта компании за третий квартал, сообщает газета Welt am Sonntag.

В документе отмечено, что решение приняло Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ. В Германии производитель электромобилей обязан принять обратно батареи или назвать властям партнёра, занимающегося их утилизацией. Тesla обжаловала решение германского ведомства.

Как писал NEWS.ru, предприниматель Илон Маск поставил перед сотрудниками компании Tesla задачу нарастить на 17% выпуск электромобилей в четвёртом квартале.

Маск хочет добиться «исторически важной цели» — выпустить за год полмиллиона электромобилей. С начала года Tesla выпустила уже 330 тысяч машин.