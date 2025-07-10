Политолог раскрыл, для чего Германии нужно ядерное оружие

Германия давно пытается получить статус постоянного члена Совета безопасности ООН, где состоят страны из «ядерного клуба» — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Так он прокомментировал заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о готовности ФРГ создать ядерное оружие за несколько месяцев.

Не стоит сбрасывать со счетов и соперничество Германии и Франции. У Франции ядерное оружие есть, у Германии его нет, поэтому вот еще один стимул для Берлина. Кроме того, сейчас европейцы накручивают себя в отношении России — мол, они должны себя защитить, — пояснил эксперт.

Он добавил, что ядерные разработки в ФРГ начались примерно 100 лет назад. При этом у истоков американской ядерной программы также стояли немцы.

Вопрос только в том, нужно ли это ФРГ и где она его будет испытывать? В густонаселенной местности, в самой Германии или где-то еще в Европе, этого делать нельзя, — подчеркнул Трухачев.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерег Европу от попыток получить ядерное оружие. По его мнению, этот шаг вернул бы страны ЕС к «закону джунглей», где каждый был бы сам за себя. В таком случае ядерное сдерживание перестало бы работать, а оружие массового поражения было бы использовано.