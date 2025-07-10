Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 17:58

Политолог раскрыл, для чего Германии нужно ядерное оружие

Политолог Трухачев: ФРГ хочет стать постоянным членом СБ ООН и ядерного клуба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия давно пытается получить статус постоянного члена Совета безопасности ООН, где состоят страны из «ядерного клуба» — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, сказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Так он прокомментировал заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о готовности ФРГ создать ядерное оружие за несколько месяцев.

Не стоит сбрасывать со счетов и соперничество Германии и Франции. У Франции ядерное оружие есть, у Германии его нет, поэтому вот еще один стимул для Берлина. Кроме того, сейчас европейцы накручивают себя в отношении России — мол, они должны себя защитить, — пояснил эксперт.

Он добавил, что ядерные разработки в ФРГ начались примерно 100 лет назад. При этом у истоков американской ядерной программы также стояли немцы.

Вопрос только в том, нужно ли это ФРГ и где она его будет испытывать? В густонаселенной местности, в самой Германии или где-то еще в Европе, этого делать нельзя, — подчеркнул Трухачев.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерег Европу от попыток получить ядерное оружие. По его мнению, этот шаг вернул бы страны ЕС к «закону джунглей», где каждый был бы сам за себя. В таком случае ядерное сдерживание перестало бы работать, а оружие массового поражения было бы использовано.

Германия
ФРГ
Европа
ядерное оружие
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Владислава Павлик
В. Павлик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известно, когда выпишут пострадавшего в Шереметьево мальчика
Отец Фриске устроил разнос из-за вечера памяти певицы
Главком ВСУ пожаловался на нехватку одной группы военнослужащих
Диетолог раскрыла неожиданную пользу лимона
Рубио раскрыл, планируется ли скоро встреча Трампа с Путиным
Стало известно, где именно застрелили полковника СБУ
Рубио раскрыл ожидания США от России после встречи с Лавровым
«Пугать бесполезно»: в Совфеде ответили на возможные жесткие санкции США
У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей
Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка
Насиловавший маленьких детей отец-педофил избежал колонии
Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе
Тайные квартиры Орбакайте за миллионы. Почему не продает, вернется ли в РФ
Украина потребовала новый «план Маршалла» от Европы
«Брошу курить — ты меня поцелуешь»: учитель выпрашивал секс у школьницы
Рябков объяснил страх Запада перед БРИКС
Стало известно, кому опасно есть сырые овощи
Мгновенные малосольные огурцы в пакете
Потомки нацистов хотят ядерную дубину: зачем Берлину нужна атомная бомба
Стилист назвала трендовые цвета на лето 2025 года
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.