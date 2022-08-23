Телескоп Webb сделал уникальные снимки Юпитера Крупнейший телескоп Webb сделал уникальные снимки Юпитера с учетом вращения планеты

Фото: ESA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Самый большой в мире космический телескоп Webb («Джеймс Уэбб») сделал уникальные снимки Юпитера, на которых видно северное сияние и клубы полярного тумана, сообщает ОТР. Изображение крупнейшей планеты Солнечной системы создано на основе нескольких снимков и откалибровано с учетом вращения планеты.

На изображении можно разглядеть кольца газового гиганта, два из 80 его спутников, а также сияние на полюсах и световые облака планеты. Также видно крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе — большое красное пятно Юпитера, которое на снимке выглядит белым, так как отражает много солнечного света.

Телескоп по поиску внеземной жизни «Джеймс Уэбб» стоимостью $10 млрд был запущен NASA в конце декабря 2021 года. Он представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию, которая была создана на замену телескопу «Хаббл». Обсерватория в 100 раз мощнее своего предшественника, а диаметр его зеркала составляет 6,5 м.

22 июля стало известно, что телескоп обнаружил самую старую и далёкую на сегодняшний день галактику во Вселенной — GLASS-z13. Эта галактика существовала, предположительно, уже 13,5 млрд лет назад, заявил ученый Рохан Найду из Гарвардского центра астрофизики. Хотя найденная галактика существовала в самую раннюю эпоху Вселенной, ее точный возраст остается неизвестным, поскольку она могла сформироваться в любое время в течение первых 300 млн лет.