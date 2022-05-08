Telegraph: ОПЕК не собирается помогать Западу наращиванием добычи нефти

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в индустрии сообщает, что ОПЕК не намерена наращивать добычу нефти, чтобы «помочь» Западу на фоне антироссийских санкций. Речь идёт о сдерживании цен на энергоносители, уточняет издание.

Действия организации, где одна из ведущих ролей принадлежит Саудовской Аравии, говорят о том, что страны ОПЕК не желают навредить себе увеличением добычи нефти, на чём так настаивают США. Это привело бы к снижению стоимости сырья. В то же время рецессия мировой экономики, которая может стать неизбежной в случае дальнейшего роста стоимости нефти, может привести к падению спроса, что также невыгодно странам-производителям энергосырья.

Отношения Саудовской Аравии с нынешним президентом США Джо Байденом осложняются убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. По версии американской стороны, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил случившееся, так как увидел угрозу в репортёре.

Дополнительно «усложняет ситуацию» то, что значительная часть поставок нефти из Саудовской Аравии приходится на Китай и Индию, занимающих нейтральную позицию по Украине. Не находят понимания в Эр-Рияде и попытки Байдена восстановить ядерную сделку с Ираном, равно как и курс правительства США на переход к возобновляемым источникам энергии.

Газета отмечает, что никогда ещё отношения между США и Саудовской Аравии «не были такими плохими».

Ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо признал, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти. Такие объёмы экспорта не могут «взяться откуда-то ещё», заявил он во время встречи технического комитета ОПЕК.