Глава ОПЕК: никто не сможет заменить российскую нефть Генсек ОПЕК: в мире нет свободных мощностей для замены нефти из России

Мухаммед Баркиндо / Фото Next24online/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо признал, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти, передаёт ТАСС. Такие объёмы экспорта не могут «взяться откуда-то ещё», заявил он во время встречи технического комитета ОПЕК.

Свободных мощностей просто не существует. Его (экспорта российской нефти. — NEWS.ru) потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определённо ощутит энергетический рынок, — отметил генсек ОПЕК.

Баркиндо сказал, что Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объёме 7 млн баррелей в сутки. Для замещения такого объёма, по словам Баркиндо, в мире нет свободных мощностей.

Генсек ОПЕК также отметил, что сложившаяся обстановка усугубляет неопределённость на глобальном рынке, связанную с пандемией. По его мнению, события на Украине сказываются на волатильности и образуют повышенные риски как для нефти, так и других важных товаров.