Тегеран-2022 Встреча «Большой тройки» в Иране выглядит переломным моментом

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин

После своего визита в Туркмению Владимир Путин продолжает держать курс на Восток, направляясь в начале следующей недели в Тегеран, где ему предстоят встречи не только с иранским руководством, но и с Реджепом Эрдоганом. Об этом президенты России и Турции недавно договорились в ходе своего телефонного разговора.

Формально лидеры трех стран собираются обсудить практически преданный забвению астанинский переговорный формат по нормализации положения в Сирии, в котором все три страны играют активную роль. Однако можно предположить, что спектр вопросов как для двухстороннего, так и трехстороннего обсуждения окажется предельно широким.

Надо сказать, что отношения в этом треугольнике достаточно неровные и были временами далеки от идеальных. И в некотором смысле три страны пока больше объединяют противоречия с мировым гегемоном — США, чем личные доверительные связи. Все же помнят, как сама Россия нанесла удар по своим отношениям с иранцами, заморозив по просьбе «американских партнеров», несмотря на полученную оплату, поставки систем С-300.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Однако теперь в первую очередь Иран готов интегрироваться в структуру БРИКС, а президент страны Ибрахим Раиси уверен, что геополитическое и геостратегическое положение его страны сделает его надежным партнером этой организации. Не исключено, что и Турция, которой в Лондоне грозят приостановкой членства в НАТО, сделает шаг к сближению с организацией, которая все больше выглядит альтернативой известным союзам под западной опекой. Тем более длящееся уже четверть века вступление Турции в ЕС тоже превратилось в политический мем.

Впрочем, тематика двухсторонних встреч и переговоров понятна. У России и Ирана все больше точек взаимодействия и взаимного проникновения экономических интересов. Объединяются национальные платежные системы «Мир» и «Шетаб». Уже начинает работать наш новый путь «хождения за три моря» Север — Юг, когда российские товары с берегов Балтийского моря через Каспий попадают на территорию Ирана, а оттуда прямиком поступают в Индию. Первые такие поставки уже прошли успешно. Иран вообще в контексте новых стратегических отношений становится новым важнейшим транспортным международным многофункциональным хабом. Не исключено, что и через Южный Кавказ после достижения окончательного азербайджано-армянского компромисса заработает прямая железная дорога из России в Иран.

В последнее время немало было сказано и о новом этапе военно-технического сотрудничества России и Ирана. Причем это уже не улица с односторонним движением, когда поставки вооружений шли в основном от нас иранцам. Уже и американский госсекретарь Энтони Блинкен с тревогой сообщает о возможной массовой продаже России иранских беспилотников, удачно скопированных с захваченных американских и дронов-камикадзе вроде тех, что Англия перебрасывает на Украину. Десятилетиями находящийся под санкциями Иран вовремя понял и оценил перспективы этого вида вооружений, чего нельзя сказать о некоторых наших военных теоретиках.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Cекретная подземная база беспилотников в Иране

В свою очередь сталкивающийся с циклическими засухами Иран жизненно заинтересован в поставках российского недорогого продовольствия, что должно сбить скачки продуктовой инфляции в стране.

С Турцией у России широкое экономическое сотрудничество, а Анкара еще и стремится выступить посредником в конфликте на Украине, в частности содействуя вывозу остатков украинского зерна, вокруг которого было столько спекуляций. Как раз важным итогом переговоров президентов и должно стать окончательное оформление условий вывоза зерна с Украины, именно Путин и Эрдоган должны поставить окончательную точку в этом вопросе. Особенно это касается тех нюансов соглашения, которые вызвали вопросы у нашей общественности. В частности, якобы пункт о том, что именно турки будут контролировать, чтобы у приходящих за зерном судов в трюмах не было оружия.

Весьма символично, что новая личная встреча Путина и Эрдогана состоится после только что озвученного нового американского ультиматума, который ставит поставки американских истребителей Турции в зависимость от ее отказа от С-400 и разрыва отношений с Россией. Тут уж «султану» предстоит проявить характер.

Больше интригуют темы для трехстороннего обсуждения. Ясно, что Сирией закрытая часть переговоров не ограничится. Президенты коллективно способны определить новый вектор развития многополярного мира, включая назревшие вопросы расширения межгосударственной кооперации в сфере передовых технологий, развития бездолларовой торговли и, возможно, новой резервной валюты.