Грузия подтвердила готовность вернуть посла на Украину

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Власти Грузии в ближайшее время примут решение о возвращении посла республики на Украину, рассказал глава МИД кавказской страны Давид Залкалиани.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила вернуть отозванного год назад дипломата в Киев в знак солидарности с украинскими силовиками на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Сейчас не время для того, чтобы в той ситуации, когда вокруг Украины напрягается ситуация, у нас отсутствовал посол на месте. <...>Мы сделаем всё возможное, чтобы наши отношения (Грузии с Украиной. — NEWS.ru) развивались динамично, — заявил Залкалиани в эфире телеканала «Рустави 2».

После распоряжения лидера Украины Владимира Зеленского назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (2008–2013) руководителем исполкома нацсовета реформ Украины, в Тбилиси объявили об отзыве своего посла из Киева для консультации.

При этом в МИД республики подчеркнули, что желания разорвать дипотношения с Украиной нет. Грузинский посол Теймураз Шарашенидзе не возвращался в Киев почти год.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе полагает, что российско-грузинские отношения способен наладить только президент РФ Владимир Путин. Политик подчеркнула, что, несмотря на все имеющиеся сложности, грузинская сторона должна пойти на диалог.