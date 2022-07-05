«Там и Крым наш»: Алиханов пообещал подарить президенту Польши карту Алиханов пообещал подарить президенту Польши карту после слов о Балтийском море

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о готовности подарить президенту Польши Анджею Дуде географическую карту мира. Так глава региона отреагировал на слова польского лидера о том, что Балтийское море является внутренним морем НАТО. Губернатор пошутил, что не знал о якобы приёме России в НАТО, пишет РИА Новости.

Ну, давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, президент Польши Анджей Дуда что-то знает, чего я не знаю, — поделился Алиханов.

Он отметил, что на подаренной карте Дуда может заметить, что и Крым также является российским.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Балтийское море в будущем должно стать внутренним морем НАТО. По его словам, решение принять в Альянс Финляндию и Швецию стало очень важным шагом для развития Блока. Дуда выразил надежду, что все страны — члены Альянса ратифицируют соглашение.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил мнение, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море может стать новой ареной для соперничества на военном уровне. Он предупредил, что не станет просто так отдавать пространства Балтийского, Баренцева и некоторых других морей, странам НАТО не следует «даже мечтать» о таком шаге Москвы.