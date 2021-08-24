Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в эфире телеканала Al Jazeera.

Он добавил, что талибы перекрыли ведущую в аэропорт Кабула дорогу и пускают туда только иностранных граждан.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики «Талибана» без единого выстрела захватили Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, талибы объявили о полном контроле над страной.

Талибы заявили о намерении создать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него могут войти глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее талибы назначили исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств Афганистана. Отмечается, что и. о. главы МВД стал Садр Ибрагим, а и. о. министра финансов — Гуль Ага. Также талибы назначили своих представителей на посты министров образования, высшего образования и губернатора Кабула.