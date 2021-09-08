Талибы запретили протесты в Афганистане

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о том, что в Афганистане нельзя проводить протестные акции. Об этом пишет издание Afghanistan Times .

Это распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство талибов не одобрит соответствующие законы. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Афганистана, один из лидеров «Талибана» мулла Мохаммад Хасан Ахунд входит в санкционный список ООН. Он был включён в список 25 января 2001 года, так как подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совбеза ООН, касающихся актов и деятельности талибских властей. Всего в санкционном списке ООН значатся имена около 100 руководителей движения «Талибан». Помимо прочего, они не могут свободно перемещаться по миру.

Высший лидер талибов мулла Хайбатулла Ахундзада лично предложил муллу Ахунда на пост премьера временного кабинета. Он считается компромиссной фигурой среди других лидеров движения. Кандидатуру Ахунда продвигал и Исламабад, сообщают СМИ.

До этого талибы объявили о формировании нового правительства, где должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд. Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. Талибы также заявили, что объявленный состав правительства является временным.