Талибы захватили второй по величине город Афганистана

Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) захватили Кандагар, который является вторым по величине городом Афганистана. Об этом в Twitter заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, город находится под полным контролем. К исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа. Официальные власти Афганистана пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» в Кундузе. Отмечается, что талибы захватили большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.