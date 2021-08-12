Талибы захватили второй по величине город Афганистана
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
17:45, 12 августа 2021
Фото: Kandahar.mediaoffice/facebook.com
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Боевики движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) захватили Кандагар, который является вторым по величине городом Афганистана. Об этом в Twitter заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, город находится под полным контролем. К исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа. Официальные власти Афганистана пока не прокомментировали эту информацию.
— Zabihullah (..Ø°Ø¨ÙÙÙÙÙÛØ Ø§ÙÙÙ Ù ) (@Zabehulah_M33) August 12, 2021
Ранее сообщалось, что сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» в Кундузе. Отмечается, что талибы захватили большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.
В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.