Крупный афганский город сдался талибам

Сотни афганских силовиков сложили оружие и сдались в плен боевикам движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) в Кундузе. Об этом сообщат CBS.

Крупный город без боя сдался талибам. Сотни афганских военных, составляющие гарнизон города, не оказали никакого сопротивления и просто сложили оружие. Отмечается, что террористами захвачено большое количество разного вооружения и боеприпасов, среди трофеев есть также и техника.

Ранее сообщалось, что талибы начали наступление в сторону Кандагара. По данным источника, были захвачены тюрьма и пригороды. Ряд аналитиков из США спрогнозировали ухудшение ситуации в стране. Боевики уже заняли ряд ключевых позиций в большинстве провинций. По сообщениям СМИ, продвижение террористов вглубь страны сопровождается насилием над гражданским населением и военнопленными. Отмечались случаи обращения девушек в сексуальное рабство. Официальные лица движения «Талибан» в свою очередь заявили, что официальное правительство в Кабуле утратило контроль над ситуацией.