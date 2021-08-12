«Талибан» возобновил наступление на крупнейший город Афганистана

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» начали наступление на Кандагар, который является вторым по численности населения городом в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства рассказал , что талибы захватили городскую тюрьму. Из неё уже выпущены заключённые. В городе идут бои на центральной площади, под контролем боевиков находится больница.

Противостояние между правительственными силами и боевиками «Талибана» продолжается в Афганистане не первый год. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах, а также развернули наступления на крупные города. Это произошло на фоне вывода американских войск, которые находились в регионе с 2001 года. Несмотря на ухудшение ситуации, глава Белого дома Джо Байден не намерен сворачивать вывод войск из страны. Он подчеркнул, что американские инструкторы обучили достаточное количество афганских силовиков, которые могут противостоять «Талибану».

Ранее Пентагон ухудшил прогноз по ситуации в Афганистане. Аналитики сократили срок, через который Кабул может пасть, до одного-трёх месяцев. Приход талибов к власти обещает вернуть Афганистан в 1990-е годы, считают эксперты, опрошенные NEWS.ru.