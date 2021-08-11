Непризнанный эмират: Афганистан готовится к воцарению талибов

Пентагон ухудшил прогноз по ситуации в Афганистане, сократив срок, через который может пасть Кабул, до одного-трёх месяцев. До этого оборонное ведомство говорило о том, что у правительства есть как минимум полгода. Наступление движения «Талибан» (запрещено в РФ) оказалось слишком стремительным: оно поглотило основные административные центры. Возможный приход талибов к власти обещает вернуть Афганистан в 1990-е годы, говорят опрошенные NEWS.ru эксперты. Тогда движение установило в стране «Исламский Эмират», который был признан всего несколькими государствами.

О том, что ситуация «на земле» стремительно ухудшается и что это не обещает правительству Афганистана ничего хорошего, изданию The Washington Post рассказали неназванные чиновники Пентагона. Согласно этим оценкам, у признанных международным сообществом афганских властей есть срок от одного до трёх месяцев. Затем Кабул, скорее всего, будет занят талибами. Администрация президента США Джо Байдена исходит из того, что американских дипломатов и персонал нужно эвакуировать из Исламской Республики в ближайшее время, позже такой возможности может просто не быть. Некоторое время назад источники The Wall Street Journal уверяли, что официальный Кабул может продержаться под натиском своих противников минимум полгода.

Прогноз пришлось ухудшить из-за того, что боевики изменили тактику наступления. Если раньше они брали под контроль малые уезды, то теперь в фокусе их внимания оказались крупные города. Накануне стало известно, что группировка захватила Пули-Хумри. Это административный центр провинции Баглан, которая находится в северной части Афганистана. По данным местных СМИ, правительственные формирования просто отступили под давлением группировки. Нередко «яростным муллам» отдают территорию без боя, но Кабул уверяет, что ведёт ожесточённое сопротивление. Как бы то ни было, но Пули-Хумри стал восьмым по счёту административным центром, попавшим за последние дни под контроль талибов.

Уйти в воспитательных целях

Если решение США вывести войска до сих пор вызывает споры среди их союзников, принимавших активное участие в афганской миссии, то сам Байден не считает вопрос дискуссионным. Общаясь с журналистами в Белом доме, американский лидер сообщил, что не испытывает никаких сожалений по поводу своей инициативы в рамках афганской проблематики. По его словам, правительственные формирования Исламской Республики «должны сражаться за себя сами» и «сражаться за свою страну», не делая ставку на помощь извне. Сами же американцы не отказываются от своих обязательств, уверил он. Официальному Кабулу будет оказана, к примеру, столь необходимая поддержка с воздуха.

Но они должны хотеть сражаться. Они превосходят численностью талибов, — подчеркнул президент США.

Байден обратил внимание на то, что американская сторона за 20 лет потратила на Афганистан свыше триллиона долларов, обучив более 300 тыс. афганских военнослужащих и предоставив им современную технику для обеспечения должного уровня безопасности. Кроме того, тысячи представителей американского контингента были убиты в ходе военных операций, указал Байден. Упрёк он направил и политическим лидерам Афганистана. Подготовка к каждому электоральному циклу регулярно перетекает в аппаратные войны, парализующие работу исполнительной власти. Потенциал раскола слишком велик, поэтому афганские политики, по словам президента США, должны демонстрировать единство в форс-мажорной ситуации.

С некоторыми разъяснениями оценок Вашингтона выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заявившая, что администрация не считает неизбежным захват талибами Кабула или всей страны.

Санкции на повторе

Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press

США и другие международные игроки в последние недели делали акцент на том, что талибы не смогут получить международное признание в случае силового захвата власти в Афганистане. Несмотря на то что ранее «яростные муллы» вели на разных переговорных площадках торг за малейшую возможность выйти из-под «террористических» санкций ООН, теперь, судя по всему, их не очень пугает перспектива оказаться в дипломатической изоляции.

Тем не менее афганская политическая элита продолжает настаивать на том, что проблема статуса для талибов чрезвычайно важна. Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар на днях призвал международное сообщество инициировать новую порцию санкций в отношении лидеров группировки в ответ за нарушение дохийских соглашений — договорённостей между США и движением об урегулировании ситуации.

Мировое сообщество должно объединиться, чтобы остановить атаки талибов на города. Это угроза международному миру и безопасности, а не только Афганистану, — выразил уверенность шеф дипведомства.

По его словам, «Талибан» особенно уязвим для ограничительных мер, потому что значительная часть руководства группировки проживает в столице Катара вместе с семьями и родственниками.

В условиях непризнания

Rahmatullah Alizadah/XinHua/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц отметил, что западные страны ищут способ повлиять на поведение талибов после вывода иностранного контингента из Афганистана.

Западные лидеры считают, что одним из немногих оставшихся у них рычагов влияния в Афганистане является международное признание. Следовательно, даже если талибы захватят Кабул, власти западных стран, скорее всего, не дадут признания, пока не увидят доказательств, что группировка будет уважать международные нормы, такие как справедливое обращение с женщинами. Ричард Вайц директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона

По словам аналитика, сомнительно, что «Талибан» в самом деле заботится о международном одобрении, учитывая, насколько комфортно он управлял Афганистаном в 1990-х годах. Вайц напомнил, что тогда только три иностранных государства официально признавали их правительство.

С тем, что нынешняя тактика талибов учитывает момент с непризнанием со стороны международного сообщества, согласился в разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

Они (талибы. — NEWS.ru) намерены преподнести захват как сдачу им власти. При этом какую-то часть политиков из нынешней политической системы — даже из кабинета (министров. — NEWS.ru) — они могут включить в свою администрацию и назвать её переходной. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

Тогда, по словам эксперта, если США откажутся от признания подобного режима, вполне возможно, что региональные страны наладят отношения с «Исламским Эмиратом». Помимо этого, Нессар подчеркнул, что от непризнания лидерам движения будет ни холодно ни жарко. Такая ситуация, по его словам, будет выгодна Пакистану, потому что новая власть в Кабуле, как в 1990-е годы, будет зависеть от него, а значит — демонстрировать послушность.