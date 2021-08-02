Президент Афганистана объяснил ухудшение ситуации с безопасностью

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что ухудшение ситуации с безопасностью в стране связано с «внезапным» выводом военных сил США с территории Афганистана. Об этом сообщает Reuters.

За последние три месяца мы столкнулись с неожиданной ситуацией вследствие внезапного решения США о выводе своих войск, — заявил Гани.

В своём выступлении глава государства отметил, что с уважением относится к решению Вашингтона, но знает о дальнейших последствиях, которое оно будет иметь. Вместе с тем он заявил, что у его правительства есть план взятия ситуации под контроль в течение шести месяцев, который поддержали в Белом доме.

14 апреля президент США Джо Байден заявил о намерениях завершить операцию в Афганистане, которая стала самой продолжительной военной кампанией в американской истории. В связи с этим наблюдается ухудшение ситуации безопасности, связанное с наращиванием темпов наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), которые ведут противостояние с правительственными силами и уже овладели значительными территориями в сельских районах.

Ранее восемь солдат правительственных войск Афганистана погибли в провинции Нангархар на востоке страны.