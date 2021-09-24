Талибы захотели приехать в Москву

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России), захватившие власть в Афганистане, намерены развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву. Афганское правительство ждёт приглашения от Москвы. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра культуры и информации временного правительства Исламской Республики Забиулла Муджахид.

У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придёт день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой, — отметил он.

Ранее талибы призвали Россию содействовать снятию санкций ООН. По их словам, Москва могла бы помочь в вопросе снижения санкционного давления и оказания помощи в восстановлении страны, если станет посредником между всемирной организацией и Кабулом.

16 августа «Талибан» захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией провалились. После этого радикалы начали наступление на Панджшер.

Впоследствии талибы объявили о захвате мятежной провинции и завершении войны в Афганистане. Боевики также сообщили о формировании временного правительства, в котором должность премьер-министра занял Мохаммад Хасан Ахунд.