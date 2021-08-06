Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана

В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.
Ранее возле посольства России в Кабуле убили главу информационного центра правительства Афганистана Давакхана Минапала. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за его убийство. Сотрудники российского посольства не пострадали.