Талибы вошли в столицу юго-западной провинции Афганистана

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в город Зарандж, который является столицей провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщает Twitter телеканала Tolo News.

Отмечается, что талибы уже захватили большую часть города. На кадрах видно, как боевики грабят общественное имущество.

Video sent by Nimroz residents shows some individuals looting public property in Zaranj city, the capital of Nimroz province. pic.twitter.com/gtJnQeyRsQ — TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021

В данный момент в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан» (организация запрещена на территории РФ). После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

Ранее возле посольства России в Кабуле убили главу информационного центра правительства Афганистана Давакхана Минапала. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за его убийство. Сотрудники российского посольства не пострадали.