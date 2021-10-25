Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов

Представители «Талибана» (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможном исключении движения из списка террористических организаций. Страны мира должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Об этом написал пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в своём Twitter.

Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имён руководителей ИЭА из чёрного списка, — отметил он.

По словам Балхи, талибы стремятся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности.

Ministry of Foreign Affairs of Islamic Emirate of Afghanistan welcomes remarks by President of the Russian Federation, Vladimir Putin, regarding removal of names of IEA leaders from blacklist. — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) October 24, 2021

Ранее Путин заявил, что решение по изменению статуса «Талибана» должно приниматься на уровне ООН. В вопросе исключения талибов из списка террористических организаций РФ будет двигаться в таком направлении. Он напомнил, что решение о включении «Талибана» в список террористических организаций принято на уровне всемирной организации.

16 августа «Талибан» окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.