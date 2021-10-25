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Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов

11:48, 25 октября 2021
Талибы поприветствовали планы России исключить их из списка террористов Абдул Кахар Балхи Фото: QaharBalkhi/twitter.com
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Представители «Талибана» (запрещено в РФ), захватившего власть в Афганистане, приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможном исключении движения из списка террористических организаций. Страны мира должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Об этом написал пресс-секретарь афганского МИД во временном правительстве Абдул Кахар Балхи в своём Twitter.

Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имён руководителей ИЭА из чёрного списка, — отметил он.

По словам Балхи, талибы стремятся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности.

Ранее Путин заявил, что решение по изменению статуса «Талибана» должно приниматься на уровне ООН. В вопросе исключения талибов из списка террористических организаций РФ будет двигаться в таком направлении. Он напомнил, что решение о включении «Талибана» в список террористических организаций принято на уровне всемирной организации.

16 августа «Талибан» окончательно захватил всю территорию Афганистана, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозиционерами, удерживавшими провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежников.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства.

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