Путин допустил исключение талибов из списка террористов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по изменению статуса движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) должно приниматься на уровне ООН. В вопросе исключения талибов из списка террористических организаций РФ будет двигаться в таком направлении, пояснил Путин в ходе Валдайского форума.

Он напомнил, что решение о включении «Талибана» в список террористических организаций принято на уровне ООН.

В зависимости от этого солидарны и будем принимать решение об исключении из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим, — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что решения по статусу талибов «должны быть приняты таким же образом, которым они принимались раньше», когда их включали в список террористов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вопрос Афганистана имеет огромное значение для мирового сообщества, однако остаётся самым сложным, заявил Владимир Путин. Он отметил, что стране нужно помочь и разморозить афганские активы. Об этом глава государства заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Путин отметил, что все хотели бы иметь на границах стабильное афганское государство.