Талибы открыли огонь по протестующим женщинам в Кабуле

Боевики «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) открыли огонь по женщинам, которые организовали демонстрацию в Кабуле. Инцидент произошёл в районе больницы столицы Афганистана, информация о погибших и пострадавших не поступала, сообщает агентство Asvaka.

Отмечается, что женщины вышли на улицы с требованиями равных прав. На опубликованных в СМИ кадрах видно, что в протестной акции приняли участие десятки человек.

Ранее талибы выпустили декрет, запрещающий женщинам преодолевать более чем 45 миль (72 километра) в одиночку. В документе подчёркивается, что собирающиеся преодолеть большее расстояние женщины должны сопровождаться мужем или родственником, но обязательно мужского пола.

Новые ограничения против женского пола были приняты несколько дней спустя после того, как боевики начали закрашивать на плакатах и рекламах магазинов женские лица, не соответствующие, по их мнению, нормам шариата.

Согласно ещё одному принятому талибами закону, «никто не может заставить женщину выйти замуж». В документе также подчёркивается, что женщина является «свободным человеком», она не может быть «[предметом] перемирия или прекращения вражды» между мужчинами.