Талибы будут добиваться признания Россией нового правительства Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) ведёт переговоры с Россией о признании нового правительства Афганистана. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель движения Забихулла Муджахид. По его словам, решение этого вопроса откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества.

Муджахид отметил, что талибы стремятся как можно скорее нормализовать работу афганского посольства в Москве и российского диппредставительства в Кабуле. Он также допустил возможность кадровых перестановок в дипмиссии Афганистана.

Представитель движения добавил, что Россия — «важная страна в экономическом плане». Она могла бы помочь в восстановлении разрушенного войной Афганистана.

Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку, — сказал он.

Муджахид также рассказал о планах по восстановлению международного авиасообщения, в том числе и с Россией. Он пояснил, что сейчас с этим есть некоторые трудности, поскольку пока не найдена организация, которая отвечала бы за соблюдение норм безопасности на территории кабульского аэропорта.

Ранее в МИД России прокомментировали предложение «Талибана» о сотрудничестве в экономике. В ведомстве отметили, что Москва ожидает открытия перспектив для такого сотрудничества и считает, что позитивный опыт может служить заделом для кооперации.