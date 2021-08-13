«Талибан» захватил столицу афганской провинции Урузган

Боевики запрещённого в России движения «Талибан» взяли под контроль город Таринкот, который является столицей провинции Урузган. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на талибов.

Под полным контролем боевиков оказались полицейский участок и все учреждения провинции. Губернатор региона намерен вылететь в Кабул, он уже отправился в аэропорт.

Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль город Гордес. Он «достался» им практически без боя и стал 18-м административным центром, перешедшим в руки «Талибана».

13 августа директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов опроверг готовность Москвы поставлять военно-воздушные силы Афганистану на коммерческой основе. Он подчеркнул, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы развернули наступление на провинции страны. Американские аналитики прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.