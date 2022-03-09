«Так себе планчик»: Захарова оценила план Джонсона по Украине

План премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не стал откровением для Москвы, так как экономическое удушение России декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге. По её словам, Лондон вновь подтверждает лидирующую роль в антироссийских усилиях коллективного Запада.
В целом обнародование Лондоном свежих планов по противодействию усилиям по демилитаризации и денацификации Украины никаким откровением не стало. Экономическое удушение нашей страны открыто декларируется в качестве официальной задачи британской внешней политики. Поэтому отвечаю кратко: так себе планчик, — сказала дипломат.
Ранее Джонсон придумал «план действий» по Украине из шести пунктов и заявил, что представит его лидерам Канады, Нидерландов и Центральной Европы. Он предусматривает поддержку обороноспособности Украины, усиление давления на Россию, а также использование дипломатии для деэскалации, мобилизацию международной гуманитарной коалиции для Украины и укрепление безопасности НАТО.