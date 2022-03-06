Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придумал «план действий» по Украине из шести пунктов и представит его лидерам Канады, Нидерландов и Центральной Европы, сообщила пресс-служба британского премьера. Первая встреча состоится в понедельник, а затем глава правительства обсудит свой план с лидерами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Основная цель плана — противостояние России. Об этом сообщает The Mirror.

Премьер-министр скажет лидерам, что для того, чтобы Путин не смог реализовать свои амбиции, международное сообщество должно объединиться в соответствии с планом действий из шести пунктов, — сказано в пресс релизе.

План Джонсона предусматривает поддержку обороноспособности Украины, усиление давления на Россию, противостояние в информационной войне, которая «нормализует действия Москвы». А также использование дипломатии для деэскалации, мобилизацию международной гуманитарной коалиции для Украины и укрепление безопасности НАТО.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Украинский министр попросил у Запада срочно усилить обороноспособность Украины. В частности, Кулеба отметил, что страна нуждается в защите неба от авиации РФ. По словам Кулебы, стороны провели «продуктивные» переговоры о будущих шагах. Блинкен пообещал Украине «дальнейшие болезненные санкции против России», а также поставить дополнительное оружие.