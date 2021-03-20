Сын Лукашенко получил первый штраф за «грязную игру» в хоккей

Николай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии, впервые был удалён с площадки в ходе игры хоккейной команды своего отца со сборной Брестской области. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».
Сообщается, что две минуты на скамейке штрафников Лукашенко-младший
В результате команда президента одержала победу со счётом 11:6.
Это шестая победа подряд команды Александра Лукашенко в турнире. В полуфинале она встретится с командой Минской области.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «достойных кандидатов» для участия в выборах главы государства. Об этом писал NEWS.ru.