Сын Лукашенко получил первый штраф за «грязную игру» в хоккей

https://static.news.ru/photo/2704e67a-dc9b-11ea-ba55-fa163e074e61_660.jpg Николай Лукашенко Фото: Информационное агентство БелТА/Global Look Press

Николай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии, впервые был удалён с площадки в ходе игры хоккейной команды своего отца со сборной Брестской области. Об этом пишет «Sputnik Беларусь».

Сообщается, что две минуты на скамейке штрафников Лукашенко-младший заработал «за грязную игру». В свою очередь, старший Лукашенко отметился двумя результативными передачами по ходу встречи.

В результате команда президента одержала победу со счётом 11:6.

Это шестая победа подряд команды Александра Лукашенко в турнире. В полуфинале она встретится с командой Минской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «достойных кандидатов» для участия в выборах главы государства. Об этом писал NEWS.ru.