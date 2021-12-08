Сын Бжезинского призвал на несколько дней отключить Россию от системы SWIFT

Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предложил нанести предупредительный удар по России. В эфире YouTube-канала Open Ukraine он заявил о необходимости комплексного подхода и ответа по сдерживанию России.

Мы можем даже сейчас определённые экономические меры принять. Скажем, задержать определённые платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT, — сказал он.

Ранее телекомпания CNN опубликовала материал, в котором сообщалось о возможном введении Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы с целью сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным телекомпании, власти США изучают возможность введения мер, касающихся «близкого окружения президента РФ», суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний и отключения России от системы SWIFT.

Между тем политолог Василий Колташов заявил, что в случае отключения России от банковской системы SWIFT сразу будет создана альтернативная евразийская система. После этого США не смогут контролировать значительную часть мира, а многие страны из «американского списка изгоев» к ней подключатся. А британские читатели газеты Daily Telegraph предположили, что в случае отключения Россия приостановит поставки газа в Европу, что в условиях холодов может оказаться весьма болезненным.