Свобода слова в Боливии ограничена решением временного правительства

https://static.news.ru/photo/f85878ce-94e1-11ea-80cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gaston Brito/dpa/Global Look Press

Временное правительство Боливии ратифицировало декрет, согласно которому любая информация может быть трактована как опасная для общества и за её распространение возможно привлечение к уголовной ответственности.

Подразумевается, что ограничения накладываются на информацию в любом виде: как в печатной форме, так и в художественной или любой другой. Глава президентской администрации Йерко Нуньес заявил, что распространителям недостоверной информации, имеющим политические интересы, «стоит беспокоиться», передаёт РИА Новости.

СМИ многонационального государства выступили резко против данного указа и призывают к его отмене или пересмотру, так как он посягает на свободное выражение мнений в стране.

Президентский указ ни в коем случае не идёт против свободы слова, особенно в том, что касается журналистов, — ответил представителям СМИ Йерко Нуньес.

Как писал NEWS.ru ранее, двухпалатный парламент Боливии отклонил замечания и. о. президента страны Жанин Аньес к закону о проведении выборов лидера государства до 3 августа и промульгировал его.