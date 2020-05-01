Парламент Боливии издал указ о выборе президента о 3 августа

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Двухпалатный парламент Боливии отклонил замечания и. о. президента страны Жанин Аньес к закону о проведении выборов лидера государства до 3 августа и промульгировал его.

Председатель Многонациональной законодательной ассамблеи Ева Копа издала закон «О переносе всеобщих выборов 2020», установив тем самым 90-дневный срок для проведения выборов, — говорится в сообщении пресс-службы Палаты сенаторов.

Отмечается, что промульгацию закона проголосовало большинство членов обеих палат парламента.

На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну.

Ранее в Боливии была приостановлена подготовка к выборам президента из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде (ВИС), писал NEWS.ru.