Парламент Боливии издал указ о выборе президента о 3 августа

Двухпалатный парламент Боливии отклонил замечания и. о. президента страны Жанин Аньес к закону о проведении выборов лидера государства до 3 августа и промульгировал его.
Председатель Многонациональной законодательной ассамблеи Ева Копа издала закон «О переносе всеобщих выборов 2020», установив тем самым 90-дневный срок для проведения выборов, — говорится в сообщении пресс-службы Палаты сенаторов.
Отмечается, что промульгацию закона проголосовало большинство членов обеих палат парламента.
На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну.
Ранее в Боливии была приостановлена подготовка к выборам президента из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде (ВИС), писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники