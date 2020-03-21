В Боливии приостановлена подготовка к выборам президента из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде (ВИС).
Мы выражаем готовность к диалогу со всеми политическими силами, которые участвуют в избирательном процессе, как и с другими ветвями власти, чтобы <...> определить новую дату для голосования на всеобщих выборах, — цитирует ТАСС председателя ВИС Сальвадора Ромеро.
Выборы президента Боливии должны были пройти 3 мая.
На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну.
Ранее NEWS.ru писал, что Эво Моралес назвал кандидатов на пост президента, среди них бывший министр экономики Луисе Арсе, вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригесе, а также бывшие министры иностранных дел Давиде Чокеуанке и Диего Пари.