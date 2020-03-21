https://static.news.ru/photo/4a65a2d0-6bb2-11ea-bcc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Meagan Hancock/Xinhua/Global Look Press

В Боливии приостановлена подготовка к выборам президента из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Высшем избирательном суде (ВИС).

Мы выражаем готовность к диалогу со всеми политическими силами, которые участвуют в избирательном процессе, как и с другими ветвями власти, чтобы <...> определить новую дату для голосования на всеобщих выборах, — цитирует ТАСС председателя ВИС Сальвадора Ромеро.

Выборы президента Боливии должны были пройти 3 мая.

На президентских выборах в октябре 2019 года Эво Моралес получил наибольшее количество голосов, но его соперник Карлос Меса не признал результаты выборов. Его сторонники начали акции протеста, а затем вынудили победившего президента покинуть страну.

Ранее NEWS.ru писал, что Эво Моралес назвал кандидатов на пост президента, среди них бывший министр экономики Луисе Арсе, вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригесе, а также бывшие министры иностранных дел Давиде Чокеуанке и Диего Пари.