Британские ВМС потерпели неудачу в попытке отомстить России после инцидента с эскадронным миноносцем Defender в Чёрном море. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Suhu.

Лондон попытался спасти репутацию своих ВМС раскрытием российских субмарин в водах Северной Атлантики. После выхода российских подлодок с базы на перехват были отправлены крупные надводные силы стран НАТО. Российские подводные лодки сумели уклониться и не были обнаружены. Британские корабли не только не смогли «поймать» субмарины, но даже не сумели доказать факт их пребывания в том районе, что не оправдало надежды Лондона на сохранение имиджа.

Миноносец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня. Российская береговая охрана была вынуждена открыть предупредительный огонь. Самолёт российских ВКС Су-24М произвёл «бомбометание» рядом с англичанами. Британский корабль был вынужден покинуть российские территориальные воды. В Лондоне информацию о применении оружия со стороны российских пограничников опровергли и заявили, что миноносец находился в территориальных водах Украины.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что провокации, подобные действиям корабля Dfender, будут жёстко пресекаться. Чиновник указал Лондону на необходимость «хорошо подумать» и вспомнить о возможностях российских Вооружённых сил, прежде чем повторять подобные действия.