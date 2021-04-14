Суд заочно приговорил пранкера к 6 годам колонии за пропаганду терроризма

https://static.news.ru/photo/1594901c-9d38-11eb-b0c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинского блогера Никиту Кувикова (пранкер Евгений Вольнов) в России приговорили заочно к шести годам колонии. Решение принял 2-й Западный окружной военный суд.

Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание и пропаганда терроризма», и приговорён к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т. ч. сети Интернет, на срок два года, — цитирует ТАСС сообщение СК РФ.

Претензии следственных органов России к украинцу появились после того, как он распространил недостоверные данные о количестве жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Пранкер звонил в государственные структуры и лечебные учреждения, распространяя «заведомо ложную информацию» и вводя в заблуждение родных и близких погибших и пострадавших.

Кроме того, 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершённом накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в Интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания.

Ранее NEWS.ru писал, что Кувиков был заблокирован видеохостингом YouTube за распространение ложной информации о жертвах пожара в Кемерово.