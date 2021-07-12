Суд в США распорядился принять от Тинькова $449 млн по налоговому делу

Суд в США согласился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова $448,96 млн в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях. Таким образом, суд утвердил соглашение россиянина со следствием, следует из опубликованных документов в судебной базе.

Клерк суда Северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов, — отмечается в документе.

Тиньков в рамках сделки согласился заплатить налоги, проценты по ним и штраф. Учитывая договоренности, прокуратура обещала не требовать для бизнесмена тюремного срока. Ей достаточно наказания в продолжительность того периода, на который были ограничены права Тинькова после задержания в Лондоне.

Тинькова обвинили в том, что он предоставил ложные сведения в налоговую инспекцию в 2013 году, когда не отчитался о доходах от продажи недвижимости. Вынесение приговора Тинькову назначено на 29 октября.

Ранее стало известно, что Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий. Соглашение вступит в силу после решения суда. Отсрочка решения заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб правосудию США.