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Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США

07:31, 18 сентября 2021
Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США Олег Тиньков Фото: Фото: vk.com/Олег Тиньков
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Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий, сообщает РБК. Ранее Соединённые Штаты обвиняли бизнесмена в сокрытии активов на $1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году.

Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии, — говорится в сообщении, которые были направлены в суд представителей Тинькова и Минюста.

Как сообщается, соглашение вступит в силу после решения суда. Его планируют обсуждать на заседании в формате видео-конференции. Также отмечалось, что отсрочка решения заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб правосудию США.

Недавно стало известно, что Тиньков за день увеличил состояние почти на $178 млн. Это произошло благодаря резкому росту капитализации головной компании TCS Group на Лондонской бирже. Отмечается, что стоимость депозитарных расписок TCS Group на момент закрытия торгов 17 августа достигла $100,55 за штуку. В свою очередь, цена одной из депозитарных расписок в Москве сегодня достигла исторического максимума в 7421,8 рубля. Общая же капитализация компании достигла рекордных $20 млрд.

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