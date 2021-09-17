Тиньков урегулировал налоговые претензии с Минюстом США

Основатель TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий, сообщает РБК. Ранее Соединённые Штаты обвиняли бизнесмена в сокрытии активов на $1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году.

Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии, — говорится в сообщении, которые были направлены в суд представителей Тинькова и Минюста.

Как сообщается, соглашение вступит в силу после решения суда. Его планируют обсуждать на заседании в формате видео-конференции. Также отмечалось, что отсрочка решения заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб правосудию США.