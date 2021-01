Суд в Пакистане впервые запретил «тестирование на девственность»

В постановлении суда отмечается, что такое тестирование «не имеет ценности для судебно-медицинской экспертизы в случаях сексуального насилия», а также «оскорбляет личное достоинство женщины-жертвы». Соответственно, это противоречит «праву на жизнь и достоинство».

Ходатайства о запрете тестов на девственность подали в марте и июне прошлого года активисты за права женщин, а также журналисты и учёные. Запрет распространяется на провинцию Пенджаб, являющуюся самым густонаселённым регионом Пакистана. Здесь проживают более 110 млн человек.

Министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари назвала постановление суда Лахора «действительно знаменательным и смелым решением против унизительного и абсурдного теста».

Justice Ayesha Malik's decision today is a bold and clear judgement against the demeaning and absurd "two-finger test". A landmark judgement indeed. It also strengthens the ban placed on this test in the anti-rape ordinance against the detractors.