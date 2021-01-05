Суд в Пакистане впервые запретил «тестирование на девственность»

https://static.news.ru/photo/ffb62bd0-50e2-11eb-aa0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

Верховный суд столицы Пакистана Лахора объявил вне закона «тестирование на девственность» для жертв изнасилования. Несмотря на призывы ООН отменить подобную практику, она все ещё существует во многих странах, включая США.

В постановлении суда отмечается, что такое тестирование «не имеет ценности для судебно-медицинской экспертизы в случаях сексуального насилия», а также «оскорбляет личное достоинство женщины-жертвы». Соответственно, это противоречит «праву на жизнь и достоинство».

Ходатайства о запрете тестов на девственность подали в марте и июне прошлого года активисты за права женщин, а также журналисты и учёные. Запрет распространяется на провинцию Пенджаб, являющуюся самым густонаселённым регионом Пакистана. Здесь проживают более 110 млн человек.

Министр по правам человека Пакистана Ширин Мазари назвала постановление суда Лахора «действительно знаменательным и смелым решением против унизительного и абсурдного теста».

Justice Ayesha Malik's decision today is a bold and clear judgement against the demeaning and absurd "two-finger test". A landmark judgement indeed. It also strengthens the ban placed on this test in the anti-rape ordinance against the detractors. — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) January 4, 2021