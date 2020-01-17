https://static.news.ru/photo/a6a28804-39dc-11ea-8229-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

19-летняя уроженка украинского Харькова, проживающая в данное время в США, продала свою девственность за €1,2 млн через онлайн-агентство эскорт-услуг.

Сначала девушка по имени Катя оценила свой «товар» всего в €100 тыс., заявив, что вырученные деньги хочет потратить на путешествия и просто на жизнь. По её словам, решение о продаже девственности было нелёгким, однако, лишившись её по любви, в будущем она, скорее всего, пожалела бы, что не продала её.

Во время торгов на сайте эскорт-агентства цена заявки выросла в 12 раз. Победителем аукциона стал 58-летний предприниматель из Мюнхена, владеющий фитнес-студиями по всей Европе, передаёт The Daily Mail.

Издание уточняет, что победитель не просто хочет лишить девушку девственности, но и рассматривает возможность женитьбы, а также оказывать ей ежемесячную финансовую поддержку. Агентство, устроившее аукцион, собирается организовать встречу на территории Германии, где проституция является легальной.

Ранее NEWS.ru писал, что за такую же сумму с девственностью рассталась студентка из Парижа Жасмин. Покупателем стал банкир с Уолл-стрит. С ним за «товар» также боролись диджей из Лос-Анджелеса и магнат недвижимости из Мюнхена. Девушка заявила, что была воспитана в религиозной семье и изначально собиралась выйти замуж девственницей. Но затем решила заработать и открыть собственный бизнес.