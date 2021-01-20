Суд в Бразилии потребовал объяснить отказ в регистрации вакцины «Спутник V»

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Судья Федерального верховного суда Бразилии Рикарду Левандовски дал трое суток Национальному агентству по санитарному надзору (Anvisa), чтобы предоставить сведения по факту отказа в регистрации по упрощённой процедуре вакцины российского производства «Спутник V».

Губернатор штата Баия, расположенного на северо-востоке Бразилии, Руй Коста ранее обратил внимание на противоречие решения Anvisa конституции страны и направил соответствующее обращение в высшую судебную инстанцию, сообщает портал UOL. Правительство Баия выразило готовность приобретать российский препарат от коронавируса напрямую, без посредничества федеральных властей. При этом сообщалось о готовности властей региона приобрести 50 млн доз «Спутника V» и самостоятельно провести испытания вакцины.

Ранее Anvisa отклонило заявку фармацевтической компании Uniao Quimica на регистрацию «Спутника V» в упрощённом порядке, так как препарат «не удовлетворяет минимальным критериям». Регулятор отметил, что необходимо провести третью фазу клинических испытаний препарата, что является условием для разрешения на экстренное применение лекарственного средства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Uniao Quimica зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз российской вакцины. Партнёр РФПИ получил материал для изготовления препарата в начале января.

Как сообщал NEWS.ru, Национальное управление по контролю за медикаментами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины одобрило использование вакцины российского производства «Спутник V» для прививания людей старше 60 лет.