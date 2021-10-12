Суд по делу Кочаряна и Геворкяна вновь отложили

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна снова перенесли. Как сообщает Sputnik Армения, это произошло после выговора судьи адвокату. Ранее заседание переносили из-за отсутствия электричества в зале суда.

Заседание прервалось после того, как новый адвокат Геворкяна Лусине Саакян покинула зал без разрешения судьи Анны Данибекян. Причиной этому стал отказ Данибекян предоставить все материалы уголовного дела. До этого судья посоветовала ей копировать их в суде.

Не получены протоколы заседаний, ходатайства. Если вы полагаете, что я могу копировать — это обязанность суда, — сказала адвокат.

Она также выразила протест в связи с тем, что заседания всегда проходят по вторникам. По её словам, отсутствие самой судьи почему-то считается вполне допустимым. Проблемы начинаются, кода речь заходит об отсутствии адвокатов.

После возникновения разногласий судья сделала выговор адвокату. По причине отсутствия стороны защиты заседание суда перенесли на 19 октября.

Заседания по этому делу переносились и ранее по причине отсутствия Армена Геворкяна в связи с его занятостью в работе парламента. Судья Анна Данибекян назвала отсутствие подсудимого неуважением, а прокурор Петрос Петросян даже ходатайствовал о применении средств принуждения к приводу Геворкяна на заседание.

Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.