Стыдно, но весело: как пандемия COVID-19 повлияла на вредные привычки

Австралия воспринимается в мировом общественном сознании как страна кенгуру, эвкалиптов и аборигенов, а в последний год и как самый большой в мире ковидный обсерватор. Но образ жителей пятого континента до сих пор ни у кого не ассоциировался с пьяницами, проводящими всё своё время за бутылкой. Опубликованный на этой неделе доклад Global Drug Survey 2021 предоставил совершенно нестереотипный образ австралийцев как самой пьющей нации на Земле, а заодно раскрыл «стыдные» тайны других наций.

Австралийцы не просто оказались на первом месте в антирейтинге GDS2021; они заняли его с почти двукратным превышением над среднемировым уровнем потребления алкоголя на душу населения.

В качестве эталона, который авторы доклада использовали, чтобы провести водораздел между «умеренным» винопотреблением и «пьянством», они использовали такое состояние потребителя спиртных напитков, в котором тот уже не может стоять на ногах, а речь становится бессвязной.

Отталкиваясь от этого, исследовали выяснили, что среднестатистический житель Земли пребывает в подобном состоянии 14,6 раза в году, то есть чаще чем один раз в месяц. В то же время жители самого изолированного континента планеты попадают в эту категорию 27,7 раза в течение 365 календарных дней, то есть практически каждые две недели.

Авторы 27-страничного исследования пошли ещё глубже, попытавшись разбить категорию любителей алкоголя на подмножества. Оказалось, что crème de la crème, «первые среди лучших» в этой категории составляют представители сексуальных меньшинств: они напиваются до потери самоконтроля в среднем 35 раз в году. На их фоне представители традиционной сексуальной ориентации (цисгендеры) выглядят едва ли не трезвенниками: они не в состоянии стоять на двух ногах 29,6 раза в году (мужчины) и 20,9 раза (женщины). Исследователи не объясняют причин подобного распределения пристрастия к алкоголю в зависимости от половой ориентации.

NEWS.ru

В затылок австралийцам дышат, уже более ожидаемо, датчане и финны. Скандинавы поделили второе и третье места с индексом 23,8. А вот самыми трезвыми нациями оказались мексиканцы, новозеландцы и румыны.

Исследователи обнаружили ещё один необъяснимый, но чётко прослеживаемый феномен. В то время как большинство народов так или иначе стесняются своего имиджа (реального или стереотипного) «нации пьяниц», австралийцы совершенно не комплексуют по этому поводу. На вопрос социологов «Хотели бы вы пить меньше?» их респонденты отвечали, что их это мало тревожит или что это никак не влияет на их самооценку.

При этом с точки зрения философского подхода к морально-этическим аспектам пьянства жители страны-континента всё же заняли только девятое место среди попавших в поле зрения GDS2021 наций.

Пальму первенства в плане морально-этической «алкогольной нейтральности» заполучили опять же датчане. Больше всего стесняются своей зависимости от алкоголя мужчины традиционной ориентации (как гендерная группа) и ирландцы, поляки и новозеландцы (как национальная общность) — притом что как раз у новозеландцев, согласно данным GDS2021, меньше всего объективных причин для этого.

Tim Ireland/XinHua/Global Look Press

Корреляция между внешними потрясениями и уровнем потребления психоактивных веществ в самом деле остаётся очень спорной, и среди специалистов нет единого мнения о том, снижают или увеличивают общественные потрясения процент пьянства и курения в социуме, сказала NEWS.ru врач-психиатр Алла Аведисова.

Это очень нелёгкая задача — отделить социальные, культурологические и биологические причины, по которым люди используют психоактивные вещества. Потому что на их употребление влияют и те и другие. Никто не спорит, что на наркологию влияют внешние причины; спор идёт о том, какова доля внешних и внутренних факторов. Алла Аведисова руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств Центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств Центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского

Аведисова добавляет, что с начала пандемии коронавируса число обращений к психотерапевтам и наркологам во всём мире выросло примерно на 20% по сравнению с доэпидемическим 2019 годом. Больше всего пациентов обращались к специалистам именно по поводу злоупотреблений психоактивными веществами, на втором месте шли жалобы на тревожные расстройства.

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В пояснительной записке авторы GDS2021 пишут, что основной целью их исследования и было как раз выяснить, как пандемия COVID-19 повлияла на культуру потребления алкоголя и прочих психотропных субстанций в разных странах мира.

В исследовании утверждается, что COVID-19 стал ещё одной причиной, на которую приверженцы спиртных напитков и наркотиков жалуются как на стрессовый фактор, побуждающий их принимать изменяющие сознание вещества.

При этом ряд опрошенных специально подчеркнули, что стресс они испытывают не из-за того, что, как можно было бы ожидать, они не могут справиться с зависимостью от спиртного. Как раз наоборот: они ощущают стресс из-за того, что вводимые властями ограничения на передвижение мешают им вести привычный «весёлый» образ жизни. Четыре процента опрошенных назвали локдауны и прочие ограничения причиной, из-за которой они стали пить меньше (и это вызвало у них дополнительный стресс).

Шесть процентов респондентов назвали коронавирусные ограничения и причиной тревоги, из-за которой они стали больше пить. Наконец, 2% респондентов признались, что нашли способ сохранить привычный «пьяный» образ жизни вопреки всем ограничениям, устраивая совместные встречи по видеосвязи. Последняя категория стала пионером в до сих пор малоизученной области «пьянства по веб-камере», открыв совершенно новый аспект социального поведения в эпоху социального дистанцирования.

Социологи исследовали не только пьянство, но и другие «плохие привычки» населения мира. Им удалось выяснить, что среди их респондентов в 2021 году употребляли алкоголь 92,8% опрошенных; марихуану — 57,4%, табак — 51% и электронные сигареты — 20,1%; пробовали кокаин 23,5%, а LSD — 16,4%; и не менее 14% опрошенных прибегали к синтетическим наркотикам.

Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

При этом оказалось, что пандемические ограничения и тревоги в целом привели к снижению частоты злоупотреблений психотропными веществами (к которым относятся не только нелегальные субстанции, но и алкоголь и табак). По всем без исключения категориям в 2021 году произошло снижение частоты их употребления, иногда на десятки процентов (табачные изделия).

Однако замдиректора Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов в разговоре с NEWS.ru скептически оценил приведённые в GDS2021 цифры. Он заочно согласился с коллегой Аллой Аведисовой, что единого мнения о взаимосвязи социальных потрясений с антисоциальным поведением (каковым является употребление психоактивных веществ) у экспертов не существует.

Считать, конечно, можно по-разному, и в любом случае данные соцопросов всегда субъективны, потому что проверить, правду или нет говорят респонденты, невозможно. Но по своей практической работе я не вижу, чтобы пандемия как-то повлияла на частоту употребления психотропных веществ. Эта величина остаётся более или менее стабильной в отдельно взятой стране, и на неё какие-то глобальные потрясения практически не влияют. Михаил Михайлов замдиректора Московского научно-практического центра наркологии замдиректора Московского научно-практического центра наркологии

GDS2021 был подготовлен командой социологов Университетского колледжа Лондона, Университета Квинсленда и Королевского технологического института Мельбурна. В ноябре эта команда приступила к подготовке следующего доклада, GDS2022, который выйдет в конце января 2022 года.