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Студия Кодзимы пригрозила судом из-за обвинений в убийстве Абэ

Студия Кодзимы пригрозила судом из-за фейков об убийстве экс-премьера Японии Абэ

Японская студия Kojima Productions, основателем которой является гейм-дизайнер Хидео Кодзима, накануне по ошибке обвиненный в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пригрозила разобраться в суде с распространителями подобных фейков. Ранее в одном из репортажей греческого телеканала Ant 1 об убийстве бывшего премьер-министра Японии показали не настоящего убийцу, а Кодзиму.

Мы не приемлем клевету и в некоторых случаях рассмотрим возможность обращения в суд, — сказано в заявлении Kojima Productions в Twitter.

В DTF сообщили, что жертвой фейков также стали французский политик Дамьен Рье, арабские и европейские СМИ, сделавшие посты у себя в соцсетях с Кодзимой в качестве предполагаемого убийцы Абэ.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение во время его выступления в городе Нара, умер от полученных ранений в больнице Медицинского университета Нары. 67-летний политик скончался, не приходя в сознание. Злоумышленник выстрелил ему дважды в спину. Абэ получил огнестрельные ранения в шею и в области груди.