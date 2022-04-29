Стрелков сообщил, когда ВСУ могут выдвинуться в Приднестровье Экс-глава Минобороны ДНР Стрелков: ВСУ могут войти в Приднестровье уже в майские праздники

Вооружённые силы Украины / Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины могут выдвинуться в Приднестровье уже в майские праздники, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков «Радио 1». Украина накопила большое количество сил и техники, а с другой стороны готовятся войска Молдавии, рассказал он.

Украина сосредоточила у границ Приднестровья не менее двух тяжёлых бригад с большим количеством танков, мотопехоты и артиллерии. Также там наблюдается концентрация войск со стороны Молдавии. Румынские части, переодетые в молдавскую форму, уже присутствуют в регионе и готовятся к вхождению с территории Румынии под видом молдавских военных, — сказал Стрелков.

Он выразил сомнения по поводу того, сможет ли ополчение Приднестровья сдержать наступление без помощи. Это сложно, так как территория Приднестровья очень узкая — в среднем 15-20 км — и протяжённая, объяснил Стрелков.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска могут занять Приднестровье, если на это поступит официальный запрос от молдавских властей. Он отметил, что на осуществление подобного рода операции у ВСУ «достаточно сил».

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио. Руководство Приднестровья после череды взрывов ввело в регионе «красный» уровень террористической опасности.