Страны мира выступили против колониализма Франции на встрече в Баку «Движение неприсоединения» создаст инициативную группу против колониализма Франции

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Ильхам Алиев

Представители стран — членов Движения неприсоединения в рамках министерской встречи координационного бюро в Баку подписали соглашение о создании инициативной группы против французского колониализма, сообщает Trend. В принятии документа участвовали представители Мартиники, Гайаны, Новой Каледонии, Французской Полинезии и Меланезийской передовой группы.

Встреча членов организации «Движение неприсоединения» прошла в Баку. Принимающая сторона организовала круглый стол на тему «Полная ликвидация колониализма». Участники обсуждения подчеркнули надежность позиции Движения неприсоединения в борьбе с колониальной и неоколониальной практиками. Наиболее активно обсуждались проблемы французских колоний на Карибских островах, в Южной Америке, Тихом и Индийском океанах. Стороны подчеркнули вредность колониальной политики, угрожающей выживанию бывших колоний.

Так, отмечалось, что в Гайане более 50% населения находится на пороге нищеты, у 30% жителей нет работы. Сообщалось, что лишь 10% земли принадлежит государству, остальные 90% — частные французские владения. В Мартинике и Гваделупе заявили о геноциде, подчеркнув, что жителей этих стран травят хлордеконом. Это вещество отравило экосистему государства и вызвало рекордный рост заболеваемости раком. Канакский социалистический фронт национального освобождения призвал отменить третий референдум в Новой Каледонии и признать независимость жителей и страны. Полинезия изъявила желание получить статус наблюдателя в Движении неприсоединения.

Представители антиколониальных движений также потребовали возместить ущерб за колониальные преступления против лиц африканского происхождения и представителей коренных народов.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что вмешательство в дела своих бывших колоний уже стало частью политики современной Франции. Таким образом дипломат обозначила позицию Москвы, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тот ранее осудил проявление неоколониализма во Франции и призвал ее извиниться за колониальные преступления.