Страны G7 увеличили обязательства по поддержке Украины до $44 млрд

Фото: МО Украины

США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония и их партнеры увеличили объем обязательств по поддержке Украины на период с 2023-го по начало 2024 года до $44 млрд, говорится в совместном заявлении, принятом министрами финансов и главами ЦБ стран G7. В документе, принятом по итогам встречи в Ниигате, чиновники «семерки» подчеркнули, что данная поддержка позволяет Киеву обеспечивать функционирование правительства, оказывать основные услуги, восстанавливать инфраструктуру и стабилизировать экономику.

Мы совместно с международным сообществом увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до $44 млрд, что позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму более $15,6 млрд на четырехлетний период, — говорится в заявлении G7.

В 2023 году в G7 председательствует Япония, уже организовавшая несколько министерских встреч, в том числе при участии глав дипломатических ведомств и министров цифровизации. Саммит лидеров «семерки» будет проходить с 19 по 21 мая в Хиросиме, куда также приглашены главы Индии, Южной Кореи, Бразилии, Австралии, Островов Кука, Вьетнама, Индонезии и Союза Коморских Островов.

Ранее источник в Белом доме сообщил, что в ходе хиросимского саммита лидеры G7 могут объявить о мерах противодействия «экономическому принуждению» и другим проблемам, которые наблюдали в поведении других стран. В Вашингтоне отметили, что прежде всего речь идет о Китае.