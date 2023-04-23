Страны G7 приняли решение по зерновой сделке Страны «Большой семерки» поддержали продление зерновой сделки

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Страны «Большой семерки» (G7) поддержали полную реализацию, продление и расширение зерновой сделки, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление, принятое по итогам переговоров министров по вопросам сельского хозяйства. Кроме того, в документе выражена готовность поддержать Киев в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.

Под последними подразумеваются ирригационные сооружения, предприятия пищевой промышленности и складские объекты. Кроме того, «Большая семерка» готова поддержать Украину в сфере предоставления фермерам материального обеспечения. Страны G7 хотят помочь киевским властям в разминировании сельхозугодий.

Министры «Большой семерки» также выразили готовность оказать содействие развивающимся государствам в повышении устойчивости и стабильности их сельскохозяйственных и пищевых отраслей. В объединении считают необходимым использование инноваций для обеспечения стабильности в сельскохозяйственном и продовольственном секторах.

Кроме того, министры стран G7 заявили о планах по созданию «более жизнеспособной системы» сельского хозяйства. Ожидается, что она даст возможность сократить объемы загрязнения и продовольственных потерь.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что участие в зерновой сделке давало России определенные преимущества, но в настоящее время договор потерял всякий смысл. По его словам, Украина препятствует деятельности Москвы в области экспорта зерна, тем самым делая соглашение бесполезным.