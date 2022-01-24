Страны Балтии передадут Украине американское оружие для защиты от России

В Министерстве обороны Литвы сообщили, что страна передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger американского производства в связи с наращиванием России военной мощи на границе с Украиной. Также оружие Украине поставит Эстония и Латвия. Власти Литвы выразили надежду, что Украина не будет использовать это оружие, сообщили в Министерстве обороны страны.

Латвия также выделит стране американский Stinger, а Эстония собирается поставлять на Украину противотанковые ракетно-зенитные комплексы (ПТРК) Javelin.

Эти решения были приняты после того, как американское правительство одобрило передачу оборудования, изготовленного в США, в руки третьей страны.

Искренне надеемся, что Украине не потребуется это вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить агрессивное и безответственное поведение, — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что поставки западными странами — США и Великобританией — вооружения Киеву говорит о подготовке Украины к войне. Сенатор не стал уточнять, к какому именно вооружённому конфликту готовят соседнее с Россией государство. Собеседник также оценил информацию в СМИ о планах Госдепа эвакуировать часть дипломатов и членов их семей из Киева — спикер заявил, что это может быть сигналом о вероятной «военной провокации» на Украине.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

В Кремле отвергают все обвинения в подготовке к вводу войск на территорию Украины.