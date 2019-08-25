https://static.news.ru/photo/acd43556-c754-11e9-a607-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и принц Гарри Фото: Global Look Press/face to face/PPE

Стало известно, как выглядит вилла принца Гарри и Меган Маркл на Ибице, где королевская семья отметила день рождения герцогини Сассекской. Пара арендовала на неделю особняк Sa Calma в поместье Vista Alegre. Пребывание в нём обошлось в 108 тысяч фунтов стерлингов.

Дизайн виллы выполнен в стиле элегантного минимализма, пишет Mirror . Особняк может похвастаться семью спальнями, гимнастическим залом, джакузи и 50-метровым бассейном. Дом расположен недалеко от живописной деревушки Es Cubells на юго-восточном побережье испанского острова.

Ранее News.ru писал, что в семье герцогов Сассекских появилась новая няня для их сына Арчи. Она стала третьей по счёту и первой в истории британской королевской семьи темнокожей сиделкой. Меган Маркл и принц Гарри очень довольны новой няней. Папарацци заметили её в аэропорту на юге Франции во время поездки герцогов Сассекских в Ниццу, где они отдохнули на вилле Элтона Джона.

Герцогиня Сассекская считает новую помощницу «ниспосланным Богом подарком», пишет издание. Новая няня не живёт с ними в коттедже Фрогмор-хаус. Однако она большую часть своего времени проводит там. «Мэри Поппинс» будет сопровождать герцогов Сассекских и Арчи в их официальной поездке в Африку, в которую они отправятся в сентябре.