https://static.news.ru/photo/2eff395a-c4b1-11e9-86bd-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press

В семье герцогов Сассекских появилась новая няня для их сына Арчи. Она стала третьей по счёту и первой в истории британской королевской семьи темнокожей сиделкой.

Как пишет The Sun , Меган Маркл и принц Гарри очень довольны новой няней. Папарацци её заметили в аэропорту на юге Франции во время поездки герцогов Сассекских в Ниццу, где они отдохнули на вилле Элтона Джона.

Герцогиня Сассекская считает новую помощницу «ниспосланным Богом подарком», пишет издание. Новая няня не живёт с ними в коттедже Фрогмор-хаус. Однако она большую часть своего времени проводит там.

Сообщается, что женщина будет сопровождать герцогов Сассекских и Арчи в их официальной поездке в Африку, в которую они отправятся в сентябре.

Меган Маркл снискала себе репутацию очень строгого и требовательного к персоналу человека. Из-за этого её называют «трудной герцогиней», под начальством которой сложно работать. За непродолжительный отрезок времени уволились телохранитель, пилот и большая части административного персонала.

Как ранее писал News.ru, первая няня Арчи уволилась всего через пару недель работы, не выдержав постоянных претензий со стороны герцогини Сассекской.