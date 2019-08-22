В семье герцогов Сассекских появилась новая няня для их сына Арчи. Она стала третьей по счёту и первой в истории британской королевской семьи темнокожей сиделкой.
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Герцогиня Сассекская считает новую помощницу «ниспосланным Богом подарком», пишет издание. Новая няня не живёт с ними в коттедже Фрогмор-хаус. Однако она большую часть своего времени проводит там.
Сообщается, что женщина будет сопровождать герцогов Сассекских и Арчи в их официальной поездке в Африку, в которую они отправятся в сентябре.
Меган Маркл снискала себе репутацию очень строгого и требовательного к персоналу человека. Из-за этого её называют «трудной герцогиней», под начальством которой сложно работать. За непродолжительный отрезок времени уволились телохранитель, пилот и большая части административного персонала.
Как ранее писал News.ru, первая няня Арчи уволилась всего через пару недель работы, не выдержав постоянных претензий со стороны герцогини Сассекской.