https://static.news.ru/photo/8e2505b4-cb6d-11e9-9371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Руслан Князевич заявил о нарушениях, с которыми принимается закон о лишении депутатов неприкосновенности. Процедура нарушена в том, что Рада не учла ряд замечаний Конституционного суда. Так что принятие закона нынешним созывом не отвечает требованиям, сообщает «112 Украина» .

В этом случае, говорит Князевич, закон считается снятым с рассмотрения — «его не существует».

Мы сейчас рассматриваем несуществующий законопроект, чем грубо нарушаем конституционную процедуру рассмотрения законопроектов, — подытожил депутат.

Ранее News.ru сообщал, что Верховная рада Украины планировала в первый день своей работы рассмотреть законопроект по снятию депутатской неприкосновенности. Парламент нового созыва 29 августа собрался на торжественное заседание, на котором депутаты принесли присягу.