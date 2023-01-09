Сторонники Болсонару украли оружие из резиденции президента Бразилии

Фото: Matheus Alves./dpa/Global Look Press

Беспорядки в Бразилии

Сторонники экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару, проникшие в здание резиденции президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в столице, похитили оттуда оружие, принадлежащее президентской охране, сообщил в Twitter министр — глава управления общественных связей Паулу Пимента. По его словам, в чемоданах хранились «летальное и нелетальное оружие и боеприпасы». Сколько единиц оружия было украдено, не уточняется.

Вот как выглядит оружейная комната Секретариата институционной (государственной) безопасности после того, как террористы вторглись во дворец Планалто. Все должны быть выявлены, привлечены к ответственности и строго наказаны по закону, чтобы демократия больше не пострадала от подобного рода насилия. Нулевая терпимость к терроризму! – написал Пимента.

Assim ficou a Sala de Armas do GSI apÃ³s a invasÃ£o dos terroristas ao PalÃ¡cio do Planalto. Todos devem ser identificados, responsabilizados e punidos com o rigor da lei para que a democracia nÃ£o volte a sofrer este tipo de violÃªncia. TolerÃ¢ncia zero ao terrorismo! pic.twitter.com/S4PpBPmtOZ — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 9, 2023

На кадрах видно по меньшей мере восемь пустых оружейных кейсов. Представители администрации считают, что нападавшие обладали информацией о том, где хранится оружие президентской охраны. Кроме того, по словам политика, погромщики пытались устроить в помещении поджог.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,9% голосов. Его соперник, также ранее занимавший пост президента, Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января.

8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек. Губернатора столицы Ибанейса Рошу временно отстранили от должности за бездействие на фоне погромов. Президент Лула да Силва, эвакуированный в безопасный район, вернулся в столицу.