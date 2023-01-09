Сторонники экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару, проникшие в здание резиденции президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в столице, похитили оттуда оружие, принадлежащее президентской охране, сообщил в Twitter министр — глава управления общественных связей Паулу Пимента. По его словам, в чемоданах хранились «летальное и нелетальное оружие и боеприпасы». Сколько единиц оружия было украдено, не уточняется.

Вот как выглядит оружейная комната Секретариата институционной (государственной) безопасности после того, как террористы вторглись во дворец Планалто. Все должны быть выявлены, привлечены к ответственности и строго наказаны по закону, чтобы демократия больше не пострадала от подобного рода насилия. Нулевая терпимость к терроризму! – написал Пимента.

На кадрах видно по меньшей мере восемь пустых оружейных кейсов. Представители администрации считают, что нападавшие обладали информацией о том, где хранится оружие президентской охраны. Кроме того, по словам политика, погромщики пытались устроить в помещении поджог.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, набравший 50,9% голосов. Его соперник, также ранее занимавший пост президента, Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января.

8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек. Губернатора столицы Ибанейса Рошу временно отстранили от должности за бездействие на фоне погромов. Президент Лула да Силва, эвакуированный в безопасный район, вернулся в столицу.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции

На улицах Бразилиа 8 января было жарко

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

На улицах Бразилиа 8 января было жарко

Сторонники Болсонару во дворце Планалту

Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Сторонники Болсонару во дворце Планалту

В ходе столкновений в Бразилиа полиция задержала до 400 человек

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

В ходе столкновений в Бразилиа полиция задержала до 400 человек

Сам Жаир Болсонару, который находится за пределы Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Сам Жаир Болсонару, который находится за пределы Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени

Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару

Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару

Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа

Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа

Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы

Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства

Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты

Фото: Ton Molina/Global Look Press

Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты