В Бразилии задержали более 400 протестующих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество задержанных по итогам беспорядков в столице Бразилии превысило 400 человек, написал губернатор федерального округа Ибанейс Роша в Twitter. При это он не исключил, что эта цифра будет расти.

Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок, — написал губернатор.

В Бразилии 30 октября 2022 года прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Лулу да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,9% голосов. Экс-глава государства Жаир Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей. Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года.

Не согласные с итогами выборов сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января ворвались в здание Национального конгресса в столице страны. Еще на подступах полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Сторонники Болсонару в ответ забросали стражей правопорядка палками и камнями. В итоге они все-таки прорвались в здание. Действующего президента Лулу да Силву эвакуировали в безопасный район.